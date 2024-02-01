Oscar'a aday gösterilmeyen 'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, konuyla ilgili sessizliğini bozarak "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" dedi.
Giriş: 01 Şubat 2024 Perşembe
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
Margot Robbie'den 'Oscar' açıklaması
Oscar'a aday gösterilmeyen 'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, konuyla ilgili sessizliğini bozarak "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" dedi.
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