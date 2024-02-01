Margot Robbie'den 'Oscar' açıklaması

Oscar'a aday gösterilmeyen 'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, konuyla ilgili sessizliğini bozarak "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" dedi.

Giriş: 01 Şubat 2024 Perşembe

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

Margot Robbie'den 'Oscar' açıklaması

Oscar'a aday gösterilmeyen 'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, konuyla ilgili sessizliğini bozarak "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" dedi.

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Margot Robbie'den 'Oscar' açıklaması

Oscar'a aday gösterilmeyen 'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, konuyla ilgili sessizliğini bozarak "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" dedi.
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