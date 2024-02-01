Cemiyet hayatının ünlü hanımları tatil dönüşü bir araya gelerek akşam yemeğinde hasret giderdiler.
Giriş: 01 Şubat 2024 Perşembe
DİLEK TÜRKER, ŞEBNEM ÇAPA VE BERRİN ZORLU AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.
BERRİN ZORLU, ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Yakın dostlar yemeğe çıktı
Cemiyet hayatının ünlü hanımları tatil dönüşü bir araya gelerek akşam yemeğinde hasret giderdiler.
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