İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Bülent Eczacbaşı ve Lara Kamhi 'İyi bir aile değiliz' filminin gala gecesine katıldılar.
Giriş: 31 Ocak 2024 Çarşamba
ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİNİN GALA GECESİNE KATILDI.BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
GENÇ ÇAĞDAŞ SANATÇI VE YÖNETMEN LARA KAMHİ'DE GECEDE YERİNİ ALDI.
LARA KAMHİ
GENEL
GENEL
GENEL
Kahkaha dolu gala gecesi...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Bülent Eczacbaşı ve Lara Kamhi 'İyi bir aile değiliz' filminin gala gecesine katıldılar.
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