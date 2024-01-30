İsviçre'de sürpriz teklif!

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi etti.

Giriş: 30 Ocak 2024 Salı

ÜNLÜ OYUNCU ED WESTWICK SEVGİLİSİ AMY JACKSON'A İSVİÇRE'DE EVLENME TEKLİFİ ETTİ.

ED WESTWICK, AMY JACKSON

ED WESTWICK, AMY JACKSON

ED WESTWICK, AMY JACKSON

ED WESTWICK

ED WESTWICK

ED WESTWICK

ED WESTWICK

İsviçre'de sürpriz teklif!

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi etti.

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