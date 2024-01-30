Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi etti.
Giriş: 30 Ocak 2024 Salı
ÜNLÜ OYUNCU ED WESTWICK SEVGİLİSİ AMY JACKSON'A İSVİÇRE'DE EVLENME TEKLİFİ ETTİ.
ED WESTWICK, AMY JACKSON
ED WESTWICK, AMY JACKSON
ED WESTWICK, AMY JACKSON
ED WESTWICK
ED WESTWICK
ED WESTWICK
ED WESTWICK
İsviçre'de sürpriz teklif!
Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick partneri Amy Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi etti.
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