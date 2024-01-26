Sömestr tatilini fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, dünyaca ünlü gözde tatil merkezlerindeler.
Giriş: 26 Ocak 2024 Cuma
SANEM TEZMAN VE PINAR SABANCI TATİLDE BİR ARAYA GELDİLER.
SANEM TEZMAN, PINAR SABANCI
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Tatilde buluştular...
Sömestr tatilini fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, dünyaca ünlü gözde tatil merkezlerindeler.
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