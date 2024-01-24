Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konan ve geçen mayısta da tedavi süreci sona erip iyileşen cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tansa Ekşioğlu Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 24 Ocak 2024 Çarşamba
TANSA EKŞİOĞLU BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
TANSA EKŞİOĞLU, KANSER HASTALIĞINI YENEREK TAMAMEN İYİLEŞTİĞİNİ BELİRTTİ.
TANSA EKŞİOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
Ekşioğlu:'Tamamen iyileştim'
Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konan ve geçen mayısta da tedavi süreci sona erip iyileşen cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tansa Ekşioğlu Bebek'te objektiflere yansıdı.
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