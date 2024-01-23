Dostlarını davette ağırladı...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği dostlarını davette misafir etti

Giriş: 23 Ocak 2024 Salı

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, DAVETTE DOSTLARIYLA HASRET GİDERDİ

SUZAN SABANCI, HAKAN BİNBAŞGİL VE AHMET AYLA İLE DAVETTE OBJEKTİFLERE BÖYLE POZ VERDİ.

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

 

SUZAN SABANCI

 

SUZAN SABANCI

 

SUZAN SABANCI

 

SUZAN SABANCI

 

SUZAN SABANCI

 

Dostlarını davette ağırladı...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği dostlarını davette misafir etti

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