Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği dostlarını davette misafir etti
Giriş: 23 Ocak 2024 Salı
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, DAVETTE DOSTLARIYLA HASRET GİDERDİ
SUZAN SABANCI, HAKAN BİNBAŞGİL VE AHMET AYLA İLE DAVETTE OBJEKTİFLERE BÖYLE POZ VERDİ.
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Dostlarını davette ağırladı...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği dostlarını davette misafir etti
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