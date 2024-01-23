Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melis Çiftçi Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Giriş: 23 Ocak 2024 Salı
PINAR SABANCI BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
MELİS ÇİFTÇİ KIZIYLA BİRLİKTE CADDEDEYDİ...
MELİS ÇİFTÇİ
MELİS ÇİFTÇİ
Hanımların Bebek turu...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melis Çiftçi Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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