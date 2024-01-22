Boynerler'in 'Tarih terapisi'...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner Mısır'da tatil yaptığı anları 'Tarih terapisi' notuyla paylaştı.

Giriş: 22 Ocak 2024 Pazartesi

İŞ İNSANI CEM BOYNER VE EŞİ İŞ İNSANI ÜMİT BOYNER MISIR'DA TATİL YAPTI.

ÜMİT BOYNER 'TARİHİ TERAPİ' DEDİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

Boynerler'in 'Tarih terapisi'...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner Mısır'da tatil yaptığı anları 'Tarih terapisi' notuyla paylaştı.

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