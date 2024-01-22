Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner Mısır'da tatil yaptığı anları 'Tarih terapisi' notuyla paylaştı.
Giriş: 22 Ocak 2024 Pazartesi
İŞ İNSANI CEM BOYNER VE EŞİ İŞ İNSANI ÜMİT BOYNER MISIR'DA TATİL YAPTI.
ÜMİT BOYNER 'TARİHİ TERAPİ' DEDİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
Boynerler'in 'Tarih terapisi'...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner Mısır'da tatil yaptığı anları 'Tarih terapisi' notuyla paylaştı.
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