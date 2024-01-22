55 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa V. Koç ölümünün sekizinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
Giriş: 22 Ocak 2024 Pazartesi
İŞ İNSANI MUSTAFA V. KOÇ MEZARI BAŞINDA AİLESİ VE SEVENLERİ TARAFINDAN ANILDI.
GENEL
MUSTAFA V. KOÇ 2016 YILINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMMUŞTU.
MUSTAFA V. KOÇ
MUSTAFA V. KOÇ
MUSTAFA V. KOÇ
MUSTAFA V. KOÇ
MUSTAFA V. KOÇ
MUSTAFA V. KOÇ
Sevenleri dualarla Koç'u andı
55 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa V. Koç ölümünün sekizinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
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