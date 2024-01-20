Koçibey'den 2024 yazına şık tasarımlar...

Kendi giyim markası için şık mayolar tasarlayan Seben Koçibey, kadınlar için 'Mücevher niteliğinde mayolar' hazırladığını söyledi

Giriş: 20 Ocak 2024 Cumartesi

TASARIMCI SEBEN KOÇİBEY, 2024 YAZI İÇİN TASARLADIĞI MAYOLARIN HER DETAYI İLE BİZZAT İLGİLENDİ

ULUSLARARASI TEKTSİL SEKTÖRÜNDE HAYLİ İDDİALI OLAN KOÇİBEY, ZAMANSIZ BİR ŞIKLIĞIN PEŞİNDE...

KOÇİBEY, PLAJDAN AYRILDIKTAN SONRA  BİR PAREO İLE AKŞAM YEMEĞE DEVAM EDEBİLECEK KADAR ŞIK MAYOLAR TASARLADIĞINI SÖYLÜYOR.

SEBEN KOÇİBEY

SEBEN KOÇİBEY

 

SEBEN KOÇİBEY

 

SEBEN KOÇİBEY

 

SEBEN KOÇİBEY

 

SEBEN KOÇİBEY

 

Koçibey'den 2024 yazına şık tasarımlar...

Kendi giyim markası için şık mayolar tasarlayan Seben Koçibey, kadınlar için 'Mücevher niteliğinde mayolar' hazırladığını söyledi

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Koçibey'den 2024 yazına şık tasarımlar...

Kendi giyim markası için şık mayolar tasarlayan Seben Koçibey, kadınlar için 'Mücevher niteliğinde mayolar' hazırladığını söyledi

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