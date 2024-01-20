ULUSLARARASI TEKTSİL SEKTÖRÜNDE HAYLİ İDDİALI OLAN KOÇİBEY, ZAMANSIZ BİR ŞIKLIĞIN PEŞİNDE...
KOÇİBEY, PLAJDAN AYRILDIKTAN SONRA BİR PAREO İLE AKŞAM YEMEĞE DEVAM EDEBİLECEK KADAR ŞIK MAYOLAR TASARLADIĞINI SÖYLÜYOR.
SEBEN KOÇİBEY
SEBEN KOÇİBEY
SEBEN KOÇİBEY
SEBEN KOÇİBEY
SEBEN KOÇİBEY
SEBEN KOÇİBEY
Koçibey'den 2024 yazına şık tasarımlar...
Kendi giyim markası için şık mayolar tasarlayan Seben Koçibey, kadınlar için 'Mücevher niteliğinde mayolar' hazırladığını söyledi
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