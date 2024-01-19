Özilhan köpek balıklarını besledi!

YASEMİN ÖZİLHAN MALDİVLER TATAİLİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN TEKNEDEN KÖPEK BALIKLARINI BESLEDİĞİ ANDRENALİN DOLU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
GENEL
Ailece Maldivler'de tatil yapan Yasemin Özilhan köpek balıklarını beslediği anları takipçileriyle paylaştı.
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