Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara Sabancı ile birlikte Dubai'de tatil yaptı.
Giriş: 19 Ocak 2024 Cuma
NAZLI SABANCI KIZI ARZU ALARA İLE ÇEKTİRDİĞİ TATİL KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
NAZLI SABANCI
HAKAN-NAZLI SABANCI
HAKAN-NAZLI SABANCI
HAKAN-NAZLI SABANCI
HAKAN-NAZLI SABANCI
HAKAN-NAZLI SABANCI
HAKAN-NAZLI SABANCI
Sabancılar'ın Dubai tatili...
Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara Sabancı ile birlikte Dubai'de tatil yaptı.
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