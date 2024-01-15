Defile öncesi buluşma...

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu defile öncesi yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Giriş: 15 Ocak 2024 Pazartesi

MODACI ATIL KUTOĞLU, PROF. İLBER ORTAYLI PRENSES MAKAMEH ZU SCHAUMBURG VE MELİSSA VON FABER CASTELL İLE DEFİLESİNDE ÖNCE BİR ARAYA GELDİ.

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

Defile öncesi buluşma...

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu defile öncesi yakın dostlarıyla bir araya geldi.

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