Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni şubesi açtı.
Giriş: 13 Ocak 2024 Cumartesi
CAROLINE KOÇ YENİ MAĞAZASININ AÇILIŞINDA YER ALDI.
GENEL
GENEL
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç'tan özel açılış...
Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni şubesi açtı.
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