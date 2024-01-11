Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.
Giriş: 11 Ocak 2024 Perşembe
LEYLA ALATON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK KONUŞMA YAPTI.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton öğrencilerle buluştu...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.
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