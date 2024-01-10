Keçili ile sanat ve koleksiyonerlik...

Sanat tutkunu Nazlı Keçili, bir dergide koleksiyonerlik hakkındaki soruları cevaplandırarak sanatsal birikimini paylaştı.

Giriş: 10 Ocak 2024 Çarşamba

NAZLI KEÇİLİ KOLEKSİYONERLİK VE SANATSAL BİLGİSİNİ BİR DERGİYLE PAYLAŞTI.

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

Keçili ile sanat ve koleksiyonerlik...

Sanat tutkunu Nazlı Keçili, bir dergide koleksiyonerlik hakkındaki soruları cevaplandırarak sanatsal birikimini paylaştı.

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