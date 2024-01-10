Sanat tutkunu Nazlı Keçili, bir dergide koleksiyonerlik hakkındaki soruları cevaplandırarak sanatsal birikimini paylaştı.
Giriş: 10 Ocak 2024 Çarşamba
NAZLI KEÇİLİ KOLEKSİYONERLİK VE SANATSAL BİLGİSİNİ BİR DERGİYLE PAYLAŞTI.
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
Keçili ile sanat ve koleksiyonerlik...
Sanat tutkunu Nazlı Keçili, bir dergide koleksiyonerlik hakkındaki soruları cevaplandırarak sanatsal birikimini paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.