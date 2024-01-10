Genç iş insanı Ayşe Boyner, dostlarıyla bir araya gelerek köy ziyareti yaptı.
Giriş: 10 Ocak 2024 Çarşamba
AYŞE BOYNER KÖYDE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner'in köy turu...
Genç iş insanı Ayşe Boyner, dostlarıyla bir araya gelerek köy ziyareti yaptı.
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