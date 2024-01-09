Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Cape Town'da tatil yaptı.
Giriş: 09 Ocak 2024 Salı
CELAL VE ŞEBNEM ÇAPA ÇİFTİ CAPE TOWN'DA TATİL YAPTI
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Çapalar'ın Cape Town tatili...
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Cape Town'da tatil yaptı.
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