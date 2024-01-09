Çapalar'ın Cape Town tatili...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Cape Town'da tatil yaptı.

Giriş: 09 Ocak 2024 Salı

CELAL VE ŞEBNEM ÇAPA ÇİFTİ CAPE TOWN'DA TATİL YAPTI

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Çapalar'ın Cape Town tatili...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Cape Town'da tatil yaptı.

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Çapalar'ın Cape Town tatili...

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