ÇEV Sanat'tan özel davet...

ÇEV Sanat'ın Genç Sanatçıları ve 21. Yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov'un birlikte sahne aldıkları, Yeni Yılın ve "Cumhuriyet'in 100. Yılı"nın ilk konseri önceki akşam gerçekleşti.

Giriş: 09 Ocak 2024 Salı

BERRİN YOLERİ EŞİ AHMET YOLERİ BİRLİKTE DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

BERRİN YOLERİ

ROULA HABBAB ÖZEL DAVETTE YER ALDI

TAL GARİH ANNESİ DALİA GARİH İLE BİRLİKTE DAVETTE...

SEDEF ORMAN ÖZEL KOBNSERİ BÜYÜK BİR DİKKATLE DİNLEDİ

NİV VE NATALIE GARİH

BANU ÇARMIKLI

BEYZA UYANOĞLU

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

FERYAL GÜLMAN

NEŞE GÖNÜL

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

DEMET HANİF

HARİKA GÜRAL

NEŞE SERT

SONGÜL ÖZSAN

ZEYNEP ÜSTÜNEL

GENEL

ÇEV Sanat'tan özel davet...

ÇEV Sanat'ın Genç Sanatçıları ve 21. Yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov'un birlikte sahne aldıkları, Yeni Yılın ve "Cumhuriyet'in 100. Yılı"nın ilk konseri önceki akşam gerçekleşti.

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ÇEV Sanat'tan özel davet...

ÇEV Sanat’ın Genç Sanatçıları ve 21. Yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov’un birlikte sahne aldıkları, Yeni Yılın ve “Cumhuriyet’in 100. Yılı”nın ilk konseri önceki akşam gerçekleşti.
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