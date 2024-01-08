Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu...

Bu yıl 81. kez dağıtılan Altın Küre ödüllerinin kazananları düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.

Giriş: 08 Ocak 2024 Pazartesi

LEONARDO DICAPRIO

TIMOTHEE CHALAMET

JENNIFER ANISTON

EMMA STONE

NATALIE PORTMAN

CILLIAN MURPHY

JENNIFER LOPEZ

MARGOT ROBIE

SELENA GOMEZ

DUA LIPA

TAYLOR SWIFHT

BILLIE ELLISH

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu...

Bu yıl 81. kez dağıtılan Altın Küre ödüllerinin kazananları düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.

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