Bu yıl 81. kez dağıtılan Altın Küre ödüllerinin kazananları düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.
Giriş: 08 Ocak 2024 Pazartesi
LEONARDO DICAPRIO
TIMOTHEE CHALAMET
JENNIFER ANISTON
EMMA STONE
NATALIE PORTMAN
CILLIAN MURPHY
JENNIFER LOPEZ
MARGOT ROBIE
SELENA GOMEZ
DUA LIPA
TAYLOR SWIFHT
BILLIE ELLISH
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu...
Bu yıl 81. kez dağıtılan Altın Küre ödüllerinin kazananları düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.
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