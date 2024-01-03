Koç alışverişte...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mağazada alışveriş yaptı.

Giriş: 03 Ocak 2024 Çarşamba

İŞ İNSANI RAHMİ KOÇ BİR MAĞAZADA ALIŞVERİŞ YAPTI.

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç alışverişte...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mağazada alışveriş yaptı.

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