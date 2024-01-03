Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mağazada alışveriş yaptı.
Giriş: 03 Ocak 2024 Çarşamba
İŞ İNSANI RAHMİ KOÇ BİR MAĞAZADA ALIŞVERİŞ YAPTI.
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç alışverişte...
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mağazada alışveriş yaptı.
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