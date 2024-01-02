Yeni senede rota 'Bali'

Yeni seneye Bali'de giren genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel Bali'deki tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştılar.

Giriş: 02 Ocak 2024 Salı

HAKAN SABANCI VE SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL BALİ'DE TATİL YAPTILAR

HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL YENİ YILI BALİ'DE ROMANTİK BİR AKŞAM İLE KUTLADILAR.

HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

Yeni senede rota 'Bali'

Yeni seneye Bali'de giren genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel Bali'deki tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştılar.

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