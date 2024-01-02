Yeni seneye Bali'de giren genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel Bali'deki tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştılar.
Giriş: 02 Ocak 2024 Salı
HAKAN SABANCI VE SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL BALİ'DE TATİL YAPTILAR
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL YENİ YILI BALİ'DE ROMANTİK BİR AKŞAM İLE KUTLADILAR.
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Yeni senede rota 'Bali'
Yeni seneye Bali'de giren genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel Bali'deki tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştılar.
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