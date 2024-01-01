İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar.
Giriş: 01 Ocak 2024 Pazartesi
HAKAN VE EVELİZE KOSİF ÇİFTİ AİLECE YENİ YILI KUTLADI.
SİNAN VE MELDA KOSİF ÇİFTİ KIZLARIYLA YENİ GİRDİ
BEYZA UYANOĞLU
FERYAL, KEMAL GÜLMAN
MELİSA VE MEHMET MUTLU ÇİFTİ AİLE DOSTLARIYLA BİRLİKTE YENİ YILA GİRDİ
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ ÇİFTİ YENİ YILA DUBAİ'DE GİRDİ.
YASEMİN ÖZİLHAN
Yeni yıl coşkusu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar.
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