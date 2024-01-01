Yeni yıl coşkusu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar.

Giriş: 01 Ocak 2024 Pazartesi

HAKAN VE EVELİZE KOSİF ÇİFTİ AİLECE YENİ YILI KUTLADI.

SİNAN VE MELDA KOSİF ÇİFTİ KIZLARIYLA YENİ GİRDİ

BEYZA UYANOĞLU

FERYAL, KEMAL GÜLMAN

MELİSA VE MEHMET MUTLU ÇİFTİ AİLE DOSTLARIYLA BİRLİKTE YENİ YILA GİRDİ

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ ÇİFTİ YENİ YILA DUBAİ'DE GİRDİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

Yeni yıl coşkusu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar.

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