Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı ve Berna Çebi yeni yıl yemeğinde bir araya geldiler.
Giriş: 29 Aralık 2023 Cuma
HACI-NAZLI SABANCI ÇİFTİ YENİ YILI ÖZEL BİR DAVETTE DOSTLARIYLA BİR ARADA KUTLADILAR.
ARZU SABANCI YAKIN DOSTLARIYLA YENİ YIL YEMEĞİ YEDİ.
BERNA ÇEBİ VE ŞEBNEM ÇAPA DA YEMEKTEYDİ.
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Dostlarla yılbaşı yemeği...
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı ve Berna Çebi yeni yıl yemeğinde bir araya geldiler.
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