Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yıl davetinde bir araya geldi.
Giriş: 29 Aralık 2023 Cuma
GÜLŞAH ALKOÇLAR DAVETE KATILDI.
ŞÜKRAN GÜZELİŞ YENİ YILI ÖZEL DAVETTE KUTLADI.
ZAFER KOZANOĞLU
BERNA TOKAR
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanatsal yeni yıl davet...
Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yıl davetinde bir araya geldi.
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