Sanatsal yeni yıl davet...

Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yıl davetinde bir araya geldi.

Giriş: 29 Aralık 2023 Cuma

GÜLŞAH ALKOÇLAR DAVETE KATILDI.

ŞÜKRAN GÜZELİŞ YENİ YILI ÖZEL DAVETTE KUTLADI.

ZAFER KOZANOĞLU

BERNA TOKAR

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanatsal yeni yıl davet...

Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yıl davetinde bir araya geldi.

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