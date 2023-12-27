İstanbul hatırası…

Sarkozy, Türk mutfağına ve istanbul'a bayıldım…

Giriş: 27 Aralık 2023 Çarşamba

FRANÇOİS SARKOZY İSTANBUL'DA SUZAN SABANCI'NIN ÖZEL DAVETLİSİYDİ.

FRANÇOİS SARKOZ, SUZAN SABANCI, NAEEM KHAN

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

İstanbul hatırası…

Sarkozy, Türk mutfağına ve istanbul'a bayıldım…

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