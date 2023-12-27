FRANÇOİS SARKOZY İSTANBUL'DA SUZAN SABANCI'NIN ÖZEL DAVETLİSİYDİ.
FRANÇOİS SARKOZ, SUZAN SABANCI, NAEEM KHAN
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
İstanbul hatırası…
Sarkozy, Türk mutfağına ve istanbul'a bayıldım…
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