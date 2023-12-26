2023'ün mutlu sonu...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Raşit Müftüoğlu ile Nazlı Akçakayalıoğlu'nun çiftinin düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak oldular.

Giriş: 26 Aralık 2023 Salı

RAŞİT MÜFTÜOĞLU VE NAZLI AKÇAKAYALIOĞLU ÇİFTİ GÖRKEMLİ DÜĞÜN TÖRENİYLE BİRBİRLERİNE EVET DEDİLER.

RAŞİT MÜFTÜOĞLU, NAZLI AKÇAKAYALIOĞLU

RAŞİT MÜFTÜOĞLU, NAZLI AKÇAKAYALIOĞLU

DİDEM KURDOĞLU, ARZU SABANCI VE FERYAL GÜLMAN DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI.

EMİNE ÖZİLHAN, FERYAL GÜLMAN

ARZU SABANCI, FERYAL GÜLMAN, DİDEM KURDOĞLU

2023'ün mutlu sonu...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Raşit Müftüoğlu ile Nazlı Akçakayalıoğlu'nun çiftinin düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak oldular.

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