2023'ün ayrılıkları...

AKBANK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI VE İŞ İNSANI HALUK DİNÇER ANLAŞMALI OLARAK EVLİLİKLERİ NOKTALADILAR
AKBANK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI VE İŞ İNSANI HALUK DİNÇER ANLAŞMALI OLARAK EVLİLİKLERİ NOKTALADILAR
SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER
İŞ İNSANI METİN ŞEN VE ASLI GÜMÜŞEL ÇİFTİ 2023 YILINDA AYRILIK KARARI ALARAK EVLİLİKLERİNİ BİTİRDİLER.
METİN ŞEN VE ASLI GÜMÜŞEL ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.
METİN ŞEN, ASLI GÜMÜŞEL
METİN ŞEN, ASLI GÜMÜŞEL
ASLI GÜMÜŞEL
ASLI GÜMÜŞEL
ASLI GÜMÜŞEL
EDVİNA SPONZA'DA İBRAHİM KUTLUAY İLE OLAN UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERİNİ NOKTALADIKLARINI DUYURDU.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
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