2023'ün ayrılıkları...

2023 yılında iş ve cemiyet hayatından tanıdığımız ünlü isimler ayrılma kararı aldı.

Giriş: 26 Aralık 2023 Salı

AKBANK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI VE İŞ İNSANI HALUK DİNÇER ANLAŞMALI OLARAK EVLİLİKLERİ NOKTALADILAR

SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER

SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER

SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER

İŞ İNSANI METİN ŞEN VE ASLI GÜMÜŞEL ÇİFTİ 2023 YILINDA AYRILIK KARARI ALARAK EVLİLİKLERİNİ BİTİRDİLER.

METİN ŞEN VE ASLI GÜMÜŞEL ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.

METİN ŞEN, ASLI GÜMÜŞEL

METİN ŞEN, ASLI GÜMÜŞEL

ASLI GÜMÜŞEL

ASLI GÜMÜŞEL

ASLI GÜMÜŞEL

EDVİNA SPONZA'DA İBRAHİM KUTLUAY İLE OLAN UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERİNİ NOKTALADIKLARINI DUYURDU.

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

2023'ün ayrılıkları...

2023 yılında iş ve cemiyet hayatından tanıdığımız ünlü isimler ayrılma kararı aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
2023'ün ayrılıkları...

2023 yılında iş ve cemiyet hayatından tanıdığımız ünlü isimler ayrılma kararı aldı.
Yeni yıl mesajları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı
Ünlü hanımların 2024 dilekleri...

Sosyeteden ünlü hanımlar, 2024 için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlattılar. İşte ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri..
Bebek'te keyifli sabah...

Cemiyet hayatının ünlü kadınları, pazar günü Bebek'in sakinliğinde HT Kulüp objektiflerine yansıdı
Boğaz'da lezzetli davet...

Yeniköy’deki restoran Azur'un bünyesinde kapılarını açan Meyhane By Marcel, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.