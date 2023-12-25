Yeni yıl mesajları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı

Giriş: 25 Aralık 2023 Pazartesi

SUZAN SABANCI, HERKESE BOL ŞANSLI BİR YIL DİLİYOR

ÖZCAN TAHİNCİOĞLU, YENİ YILIN HUZUR GETİRECEĞİNE İNANIYOR

MELİSA MUTLU, SAVAŞLARIN BİTECEĞİ, HUZURLU YILLARIN GELECEĞİ BİR YIL OLMASINI İSTİYOR

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, 2024'TEN SAĞLIK VE HUZUR İSTİYOR

İŞ İNSANI HÜSNÜ ÖZYEĞİN, ÜLKEMİZ İÇİN 2024 YILI HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK GÖRÜŞÜNDE.

HEDİYE GÜRAL GÜR, 2023'TE YAŞADIĞIMIZ DEPREM FELAKETİNİN GERİDE KALMASINI UMUYOR. 2024 İÇİN ÇOK HEYECANLI OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR

EMİNE ÖZİLHAN'IN 2024'TEN İSTEĞİ ÜLKEMİZE BOLLUK VE BEREKET...

SELEN KEÇELİ, MERHAMET DUYGUSUNU KAYBETMEYECEĞİMİZ BİR YIL DİLİYOR HERKESE...

Yeni yıl mesajları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı

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Yeni yıl mesajları...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp'e anlattı
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