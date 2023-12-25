Yeniköy'deki restoran Azur'un bünyesinde kapılarını açan Meyhane By Marcel, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.
Giriş: 25 Aralık 2023 Pazartesi
ETEL BALER
FULYA GÜNDOĞDU
FÜSUN-SİNAN KURAN
ÖMER-BEGÜM BALLI
DİDA KAYMAZ
ÖMER-BEGÜM BALLI, SİNAN KURAN
Boğaz'da lezzetli davet...
Yeniköy'deki restoran Azur'un bünyesinde kapılarını açan Meyhane By Marcel, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.
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