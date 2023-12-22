Davette bir araya geldiler...

Cemiyet hayatının tanınmış çiflerinden Cihan-Hale Kosif, Sinan-Melda Kosifve yakın dostları bir davette bir araya geldiler.

Giriş: 22 Aralık 2023 Cuma

MELDA-SİNAN KOSİF, CİHAN-HALE KOSİF ÇİFTİ YAKIN DOSTLARIYLA BİR DAVETTE BİR ARAYA GELDİLER.

MELDA KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

Davette bir araya geldiler...

Cemiyet hayatının tanınmış çiflerinden Cihan-Hale Kosif, Sinan-Melda Kosifve yakın dostları bir davette bir araya geldiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
2023 yazına damga vuranlar...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bu yaz plaj modasının öncüsü gibiydiler. Teknede, plajda ve iskelede görüntülenen bikinili hanımlar, fit vücutlarıyla güzelliklerini gözler önüne serdiler.
2023’ün şık hanımları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan cemiyet hayatının şık hanımları 2023 yılında da ihtişamlarıyla göz doldurmayı başardılar.

2023’ün anneleri…

2023 veda ederken yaşanılan mutlu anlardan bahsedelim istedik. İşte sizler için derlediğimiz 2023'de anne olan isimler...
Türk Eğitim Derneği'nden yılbaşı kermesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Türk Eğitim Derneği, ‘10. Bin genç meşale daha aydınlık Türkiye’ kampanyası için bir araya geldi.
Davette bir araya geldiler...

Cemiyet hayatının tanınmış çiflerinden Cihan-Hale Kosif, Sinan-Melda Kosifve yakın dostları bir davette bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.