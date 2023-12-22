Cemiyet hayatının tanınmış çiflerinden Cihan-Hale Kosif, Sinan-Melda Kosifve yakın dostları bir davette bir araya geldiler.
Giriş: 22 Aralık 2023 Cuma
MELDA-SİNAN KOSİF, CİHAN-HALE KOSİF ÇİFTİ YAKIN DOSTLARIYLA BİR DAVETTE BİR ARAYA GELDİLER.
MELDA KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
Davette bir araya geldiler...
Cemiyet hayatının tanınmış çiflerinden Cihan-Hale Kosif, Sinan-Melda Kosifve yakın dostları bir davette bir araya geldiler.
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