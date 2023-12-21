Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Cem-Hülya Kalyoncu, yeni yıl için kızlarıyla birlikte New York'a seyahat etti.
Giriş: 21 Aralık 2023 Perşembe
HÜLYA KALYONCU AİLESİYLE BİR ARADA AMERİKA'YA SEYAHAT ETTİLER.
CEM KALYONCU KIZLARIYLA POZ VERDİ.
HÜLYA KALYONCU
HÜLYA KALYONCU
HÜLYA KALYONCU
HÜLYA KALYONCU
HÜLYA KALYONCU
HÜLYA KALYONCU
Yeni yıl rotaları 'New York'
Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Cem-Hülya Kalyoncu, yeni yıl için kızlarıyla birlikte New York'a seyahat etti.
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