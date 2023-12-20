Fenerbahçeli Yarınlar Derneği’nden yeni yıl kutlaması
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin yeni yıl davetine katıldı.
Giriş: 20 Aralık 2023 Çarşamba
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, BURAK KIZILHAN VE EREN ALİ DİŞLİ İLE YENİ YIL DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ.
EREN ALİ DİŞLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ
EMİRHAN HAKTAN DİŞLİ-DİLARA GEYİK DİŞLİ
EREN KÖYLÜOĞLU, ZEYNEP SAATÇİ, EREN ALİ DİŞLİ, MİNA KEHALE, ALİ EMRE YILDIZ
KAMİL-MİNA KEHALE
ALİ KOÇ DERNEĞİN ÜYELERİYLE SOHBET ETTİ.
GENEL
Fenerbahçeli Yarınlar Derneği’nden yeni yıl kutlaması
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin yeni yıl davetine katıldı.
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