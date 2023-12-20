Cemiyet hayatının koleksiyoner ismi Nesrin Esirtgen, yıllarca beraber çalıştığı yakın dostu Haldun Dostoğlu ile yine hafızalarda kalacak bir sergiye imza attı.
Giriş: 20 Aralık 2023 Çarşamba
NESRİN ESİRTGEN RESİM SERGİSİNİ SANAT SEVERLERLE BULUŞTURDU.
NESRİN ESİRTGEN'İ EŞİ AHMET ESİRTGEN YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.
İŞ İNSANI EMİN HİTAY SERGİYİ ZİYARET ETTİ.
ÖZLEM GENÇOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Esirtgen'den ortak sergi...
Cemiyet hayatının koleksiyoner ismi Nesrin Esirtgen, yıllarca beraber çalıştığı yakın dostu Haldun Dostoğlu ile yine hafızalarda kalacak bir sergiye imza attı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.