Esirtgen'den ortak sergi...

Cemiyet hayatının koleksiyoner ismi Nesrin Esirtgen, yıllarca beraber çalıştığı yakın dostu Haldun Dostoğlu ile yine hafızalarda kalacak bir sergiye imza attı.

Giriş: 20 Aralık 2023 Çarşamba

NESRİN ESİRTGEN RESİM SERGİSİNİ SANAT SEVERLERLE BULUŞTURDU.

NESRİN ESİRTGEN'İ EŞİ AHMET ESİRTGEN YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.

İŞ İNSANI EMİN HİTAY SERGİYİ ZİYARET ETTİ.

ÖZLEM GENÇOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Esirtgen'den ortak sergi...

Cemiyet hayatının koleksiyoner ismi Nesrin Esirtgen, yıllarca beraber çalıştığı yakın dostu Haldun Dostoğlu ile yine hafızalarda kalacak bir sergiye imza attı.

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