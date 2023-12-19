Aşkları dolu dizgin devam eden Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti Londra'da tatil yaptı.
Giriş: 19 Aralık 2023 Salı
GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE LONDRA'YA SEYAHAT ETTİ.
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
Aşıkların Londra gezisi...
Aşkları dolu dizgin devam eden Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti Londra'da tatil yaptı.
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