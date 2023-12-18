Sabancı'ya ailece kutlama

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.

Giriş: 18 Aralık 2023 Pazartesi

ARZU SABANCI EŞİ İŞ İNSANI ÖMER SABANCI'NIN YENİ YAŞINI OĞULLARI HACI, HAKAN, KERİM VE GELİNLERİ NAZLI SABANCI İLE BİR ARADA KUTLADI.

ÖMER-ARZU SABANCI

ÖMER-ARZU SABANCI

ÖMER-ARZU SABANCI

ÖMER-ARZU SABANCI

ÖMER-ARZU SABANCI

ÖMER-ARZU SABANCI

Sabancı'ya ailece kutlama

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.

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Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
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