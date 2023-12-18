Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Giriş: 18 Aralık 2023 Pazartesi
ARZU SABANCI EŞİ İŞ İNSANI ÖMER SABANCI'NIN YENİ YAŞINI OĞULLARI HACI, HAKAN, KERİM VE GELİNLERİ NAZLI SABANCI İLE BİR ARADA KUTLADI.
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
Sabancı'ya ailece kutlama
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
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