İş insanı Adil Benardete ve eşi Beyhan Benardate çifti torun sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Giriş: 18 Aralık 2023 Pazartesi
BEYHAN BENARDETE VE EŞİ ADİL BENARDETE TORUN SEVİÇLERİNİ BU KAREYLE DUYURDULAR.
BEYHAN-ADİL BENARDETE
BEYHAN-ADİL BENARDETE
BEYHAN-ADİL BENARDETE
BEYHAN BENARDETE
BEYHAN BENARDETE
BEYHAN BENARDETE
BEYHAN BENARDETE
Benardete çiftinin torun sevinci...
İş insanı Adil Benardete ve eşi Beyhan Benardate çifti torun sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.