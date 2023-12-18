Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul'da çektiği manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 18 Aralık 2023 Pazartesi
İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI İSTANBUL'DA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF KARESİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı'ndan 'İstanbul' manzarası...
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul'da çektiği manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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