Yılbaşı coşkusuna şık etkinlik

"Yeni Yılı Moda ile Karşılıyoruz" daveti iş ve cemiyet hayatının seçkin simalarını buluşturdu.

Giriş: 15 Aralık 2023 Cuma

İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU VE EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU'NUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN YENİ YIL DAVETİNDE MİSAFİRLER YILBAŞI COŞKUSU YAŞADILAR.

FÜSUN KURAN MODANIN VE EĞLENCENİN BULŞTUĞU DAVETTE YERİNİ ALDI.

MODA SEVER MERAL YAZICI DAVETİN KONUKLARI ARASINDAYDI.

SEDEFHAN OĞUZ

DOĞUŞ ÇOBAKÇOR

Yılbaşı coşkusuna şık etkinlik

"Yeni Yılı Moda ile Karşılıyoruz" daveti iş ve cemiyet hayatının seçkin simalarını buluşturdu.

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