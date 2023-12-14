Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıl koleksiyonunun tanıtıldığı özel davette bir araya geldi.
Giriş: 14 Aralık 2023 Perşembe
BERRİN ZORLU DAVETTE ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURDU.
BERRİN YOLERİ DAVETTE YENİ KOLEKSİYONUNU İNCELEDİ
NEŞE GÖNÜL YENİ YIL TEMALI DAVETTE...
HANDE SEZER PEKCAN
ASLI GÜMÜŞEL
ÇİĞDEM SOLAK
Yeni yıl koleksiyonuna özel davet
Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıl koleksiyonunun tanıtıldığı özel davette bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.