Yeni yıl koleksiyonuna özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıl koleksiyonunun tanıtıldığı özel davette bir araya geldi.

Giriş: 14 Aralık 2023 Perşembe

BERRİN ZORLU DAVETTE ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURDU.

BERRİN YOLERİ DAVETTE YENİ KOLEKSİYONUNU İNCELEDİ

NEŞE GÖNÜL YENİ YIL TEMALI DAVETTE...

HANDE SEZER PEKCAN

ASLI GÜMÜŞEL

ÇİĞDEM SOLAK

Yeni yıl koleksiyonuna özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıl koleksiyonunun tanıtıldığı özel davette bir araya geldi.

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