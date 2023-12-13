İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Piyalepaşa'da açılan yeni sanat stüdyosunun açılışında yer aldılar.
Giriş: 13 Aralık 2023 Çarşamba
İŞ İNSANI ADNAN POLAT VE SANATÇI EYLÜL DENİZ AÇILIŞTA BİR ARAYA GELDİ.
İŞ İNSANI SÜLEYMAN KOSİF AÇILIŞA KATILDI.
FARUK SÜREN AÇILIŞTA SANATÇI EYLÜL DENİZİLE POZ VERDİ.
DURSUN GÜNDOĞDU, EYLÜL DENİZ, SÜLEYMAN KOSİF
DURSUN GÜNDOĞDU
DURSUN GÜNDOĞDU, AHMET CÜNEYT-MEHTAP YILMAZ
ERSOY ÇETİN, CEVAT TİMUR
EYLEM PINAR, JAN LİVHTENBERG
FULYA-GÖKHAN ELÇİN
YELDA KAPICOĞLU, EYLÜL DENİZ
ŞEYDA CESUR
Piyalepaşa'da özel açılış...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Piyalepaşa'da açılan yeni sanat stüdyosunun açılışında yer aldılar.
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