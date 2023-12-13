Piyalepaşa'da özel açılış...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Piyalepaşa'da açılan yeni sanat stüdyosunun açılışında yer aldılar.

Giriş: 13 Aralık 2023 Çarşamba

İŞ İNSANI ADNAN POLAT VE SANATÇI EYLÜL DENİZ AÇILIŞTA BİR ARAYA GELDİ.

İŞ İNSANI SÜLEYMAN KOSİF AÇILIŞA KATILDI.

FARUK SÜREN AÇILIŞTA SANATÇI EYLÜL DENİZİLE POZ VERDİ.

DURSUN GÜNDOĞDU, EYLÜL DENİZ, SÜLEYMAN KOSİF

DURSUN GÜNDOĞDU

DURSUN GÜNDOĞDU, AHMET CÜNEYT-MEHTAP YILMAZ

ERSOY ÇETİN, CEVAT TİMUR

EYLEM PINAR, JAN LİVHTENBERG

FULYA-GÖKHAN ELÇİN

YELDA KAPICOĞLU, EYLÜL DENİZ

ŞEYDA CESUR

Piyalepaşa'da özel açılış...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Piyalepaşa'da açılan yeni sanat stüdyosunun açılışında yer aldılar.

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