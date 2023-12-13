İş dünyasının sanat tutkunu ünlü isimleri, BASE'in 7.edisyonunda bir araya geldi.
Giriş: 13 Aralık 2023 Çarşamba
İŞ İNSANI HALUK DİNÇER VE BEGÜM TEKİN BASE'İN 7. EDİSYONUNU ZİYARET ETTİLER.
SANATÇILAR DERYA YÜCEL, İDİL-ALİ BİLGE
DERYA YÜCEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat ve yaratıcılık bir arada...
İş dünyasının sanat tutkunu ünlü isimleri, BASE'in 7.edisyonunda bir araya geldi.
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