İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.
Giriş: 12 Aralık 2023 Salı
EPOS 7 DERNEĞİ ÜYELERİ YENİ YIL YEMEĞİ YEDİLER
ZAFER KOZANOĞLU, ARZU SABANCI VE ASLI ŞEN YEMEKTE BİRLİKTE POZ VERDİLER.
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Epos 7 Derneği'nden yeni yıl yemeği...
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.
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