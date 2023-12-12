Epos 7 Derneği'nden yeni yıl yemeği...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.

Giriş: 12 Aralık 2023 Salı

EPOS 7 DERNEĞİ ÜYELERİ YENİ YIL YEMEĞİ YEDİLER

ZAFER KOZANOĞLU, ARZU SABANCI VE ASLI ŞEN YEMEKTE BİRLİKTE POZ VERDİLER.

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Epos 7 Derneği'nden yeni yıl yemeği...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.

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Epos 7 Derneği'nden yeni yıl yemeği...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.

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