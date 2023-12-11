Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü.
Giriş: 11 Aralık 2023 Pazartesi
AVRUPA FİLM AKADEMİSİ TARAFINDAN GÜLER SABANCI'YA ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ
GÜLER SABANCI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ'NÜ ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ALDI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı'ya Sürdürülebilirlik Ödülü...
Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü.
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