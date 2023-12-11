Sabancı'nın Bebek turu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İlhan Sabancı hafta sonu Bebek'te objektiflere yansıdı.

Giriş: 11 Aralık 2023 Pazartesi

İLHAN SABANCI HAFTA SONU BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI

İLHAN SABANCI

İLHAN SABANCI

GENEL

Sabancı'nın Bebek turu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İlhan Sabancı hafta sonu Bebek'te objektiflere yansıdı.

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