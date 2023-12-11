İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İlhan Sabancı hafta sonu Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 11 Aralık 2023 Pazartesi
İLHAN SABANCI HAFTA SONU BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI
İLHAN SABANCI
İLHAN SABANCI
GENEL
Sabancı'nın Bebek turu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İlhan Sabancı hafta sonu Bebek'te objektiflere yansıdı.
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