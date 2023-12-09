Yeni koleksiyona davet...

Tasarımcı Zeynep Erol, Mısır gezisinden ilham alarak tasarladığı yeni koleksiyonuna özel bir lansman düzenledi.

Giriş: 09 Aralık 2023 Cumartesi

ZEYNEP EROL YENİ KOLEKSİYONUNU TANITTI.

ŞEBNEM ÇAPA KOLEKSİYONU İNCELEDİ.

EMİNE ERDEM

ZEYNEP MADRA, ARZU ATABARUT

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU

CANDAN VARNALI

ŞELİ ELVAŞVİLİ

GÜLDEN BÜYÜKUÇAK

GENEL

GENEL

GENEL

Yeni koleksiyona davet...

Tasarımcı Zeynep Erol, Mısır gezisinden ilham alarak tasarladığı yeni koleksiyonuna özel bir lansman düzenledi.

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Tasarımcı Zeynep Erol, Mısır gezisinden ilham alarak tasarladığı yeni koleksiyonuna özel bir lansman düzenledi.

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