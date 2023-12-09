Tasarımcı Zeynep Erol, Mısır gezisinden ilham alarak tasarladığı yeni koleksiyonuna özel bir lansman düzenledi.
Giriş: 09 Aralık 2023 Cumartesi
ZEYNEP EROL YENİ KOLEKSİYONUNU TANITTI.
ŞEBNEM ÇAPA KOLEKSİYONU İNCELEDİ.
EMİNE ERDEM
ZEYNEP MADRA, ARZU ATABARUT
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU
CANDAN VARNALI
ŞELİ ELVAŞVİLİ
GÜLDEN BÜYÜKUÇAK
GENEL
GENEL
GENEL
Yeni koleksiyona davet...
Tasarımcı Zeynep Erol, Mısır gezisinden ilham alarak tasarladığı yeni koleksiyonuna özel bir lansman düzenledi.
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