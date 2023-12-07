Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
Giriş: 07 Aralık 2023 Perşembe
İŞ İNSANI RALF TEZMAN VE EŞİ SANEM TEZMAN YAKIN DOSTLARI İLE YEMEĞE ÇIKTI
MURAT DÜRÜST, SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
RALF-SANEM TEZMAN
RALF-SANEM TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
Dostlarıyla yemek yediler
Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
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