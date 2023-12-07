Dostlarıyla yemek yediler

Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yediler.

Giriş: 07 Aralık 2023 Perşembe

İŞ İNSANI RALF TEZMAN VE EŞİ SANEM TEZMAN YAKIN DOSTLARI İLE YEMEĞE ÇIKTI

MURAT DÜRÜST, SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

RALF-SANEM TEZMAN

RALF-SANEM TEZMAN

RALF TEZMAN

RALF TEZMAN

Dostlarıyla yemek yediler

Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yediler.

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