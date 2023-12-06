Caddelerde alışveriş ve yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Roksi Garih ve Neslihan Sabancı caddelerde dolaşarak stres attılar.

Giriş: 06 Aralık 2023 Çarşamba

ROKSİ GARİH BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

ROKSİ GARİH

ROKSİ GARİH

ROKSİ GARİH

ROKSİ GARİH

NESLİHAN SABANCI BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE DOLAŞTI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

Caddelerde alışveriş ve yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Roksi Garih ve Neslihan Sabancı caddelerde dolaşarak stres attılar.

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Caddelerde alışveriş ve yürüyüş...

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