Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Roksi Garih ve Neslihan Sabancı caddelerde dolaşarak stres attılar.
Giriş: 06 Aralık 2023 Çarşamba
ROKSİ GARİH BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
ROKSİ GARİH
ROKSİ GARİH
ROKSİ GARİH
ROKSİ GARİH
NESLİHAN SABANCI BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE DOLAŞTI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
Caddelerde alışveriş ve yürüyüş...
Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Roksi Garih ve Neslihan Sabancı caddelerde dolaşarak stres attılar.
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