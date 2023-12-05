İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 05 Aralık 2023 Salı
İŞ İNSANLARI EMİL VE ŞÜKRAN GÜZELİŞ ÇİFTİ İŞ BİRLİĞİ YAPTIKLARI ÜNLÜ SPORCU MAURO ICARDİ VE EŞİ WANDA NARA İLE AİLECE POZ VERDİLER.
BURAK VE ÖZNUR YAKIN ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDILAR.
BURCU VE NURAN ERÇİL DAVETTE BİRLİKTE YER ALDILAR.
FULYA VE HALUK NAYMAN
FÜSUN- SİNAN KURAN ÇİFTİ ÖZEL DAVETİN DAVETLİLERİ ARASINDAYDILAR.
SİBEL KERİMOĞLU, ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER
HASAN-ÖZLEM MUTLU ÇETİN
SANİYE KURT KARA-İSMAİL KARA
Mücevher tutkunlarına şık davet...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.
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