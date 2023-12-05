Mücevher tutkunlarına şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 05 Aralık 2023 Salı

İŞ İNSANLARI EMİL VE ŞÜKRAN GÜZELİŞ ÇİFTİ İŞ BİRLİĞİ YAPTIKLARI ÜNLÜ SPORCU MAURO ICARDİ VE EŞİ WANDA NARA İLE AİLECE POZ VERDİLER.

BURAK VE ÖZNUR YAKIN ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILDILAR.

BURCU VE NURAN ERÇİL DAVETTE BİRLİKTE YER ALDILAR.

FULYA VE HALUK NAYMAN

FÜSUN- SİNAN KURAN ÇİFTİ ÖZEL DAVETİN DAVETLİLERİ ARASINDAYDILAR.

SİBEL KERİMOĞLU, ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER

HASAN-ÖZLEM MUTLU ÇETİN

SANİYE KURT KARA-İSMAİL KARA

Mücevher tutkunlarına şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Mücevher tutkunlarına şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.

Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.
"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali izleyiciyle buluştu

Görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla sahnelendi.
Bebek'te hafta sonu...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kongre Üyesi oldukları Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlık seçimi için oy kullandılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.